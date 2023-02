Tom Brady recibirá una millonaria cifra de dinero para ser comentarista de televisión

A Sergio Ramos le quedan pocos meses para definir su futuro. El defensor español no ha podido demostrar su mejor versión en el PSG, por lo cual la renovación no está asegurada.

Todo parece indicar que la prueba de fuego del defensor central está en la faceta que demuestre en la UEFA Champions League, cuando su equipo se mida el 14 de febrero ante el Bayern de Múnich.

Si demuestra un buen nivel resultaría probable que el París Saint-Germain le renueve, pero caso contrario, su futuro podría estar en dos escenarios lejanos al viejo continente.

Aunque los resultados a veces no son los que queremos todos, seguimos trabajando día a día para mejorar. Gracias por vuestro apoyo.



Although sometimes the results are not what we all want, we continue to work hard every day to improve. Thank you for your support. pic.twitter.com/ladUghJAIj