Se filtra el peor audio de Piqué: «Nos llevamos 24 millones de euros»

Algunas horas antes de su fatal accidente en Cali (Valle del Cauca), aquella madrugada del lunes 11 de abril, Freddy Rincón estuvo compartiendo en la casa del cantante de salsa, Hárold Saa, junto con otras de sus amistades, como por ejemplo Édison Ruiz, exalcalde de Buenaventura.

Así lo confirmó hace un par de días Vladimir Mosquera, amigo del ‘Coloso de Buenaventura’, en diálogo con El País de Cali, y quien también estuvo en el domicilio del artista caleño el domingo 10 de abril. “Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos los partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa, porque a Freddy le gustaba mucho esta clase de música”, manifestó.

Además, este se manifestó sobre dos puntos que generaron inquietud en las autoridades. El primero respecta a si el hermano mayor de Freddy, Tomás Alfonso, y dueño de la camioneta en la que ocurrió el accidente, estuvo presente en la reunión. Y el segundo, si la leyenda de la selección Colombia era o no quien iba manejando dicho vehículo.

Mosquera aseguró que no vio al mencionado familiar de Rincón y que no tiene certeza de la manera en la que el ‘Coloso’ salió del encuentro: “Cuando yo llegué a la reunión estaban varios carros, no sé en cuál de ellos llegó Freddy. Después, ya un poco tarde, me despedí de todos y no alcancé a ver si él después se fue y en qué carro lo hizo”.

Finalmente, el amigo de Freddy sostuvo que el exjugador no estuvo pasado de tragos durante el encuentro: “Hay muchas especulaciones sobre ese tema, se habla de más, pero a Freddy el que lo conozca se da cuenta que es una gran persona. Esa noche estaba bien, contento y muy sobrio”. Y agregó que en la noche anterior (sábado) también estuvieron compartiendo en un bar de Cali junto a Hámilton Ricard.

Las últimas palabras y la foto de la reunión:

Con el paso de las horas se fueron conociendo nuevos testimonios respecto a lo que pasó en aquella reunión. Precisamente, Hárold Saa reveló algunos apartados de su última conversación con el ‘Coloso de Buenaventura’, antes de que tomara el carro en el cual terminaría sufriendo el fatal accidente. En entrevista con Noticias Caracol, el salsero manifestó que Rincón le pidió una canción y luego se fue.

“Él se para del lado mío y me dice: ‘Paisano ya me voy, ¿va a venir o no?’. Y yo le dije: ‘No, estoy de luto, no voy a salir’”, aseguró el artista caleño.

De igual modo, sostuvo que Freddy estuvo tranquilo durante la reunión y también aprovechó para comer su plato favorito: “Él llegó a comer tollo, un tiburón pequeño, dijo que le guardáramos siete platos. Comió y se fue…”.

“Esto es una cosa loca, un accidente tan bobo”, apuntó Saa mientras se le entrecortaba la voz al recordar a su amigo.

Este sábado, El País de Cali dio a conocer una fotografía de Rincón que habría sido tomada durante la reunión en la casa de Hárold Saa. En esta se puede observar al exfutbolista vestido con una camiseta blanca y portando una gorra negra mientras aplaude.

La Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones para esclarecer quiénes iban en la camioneta con Rincón. De acuerdo con el informe de tránsito, se conoce que el ídolo del fútbol colombiano iba como copiloto (recibiendo el impacto más fuerte) y que María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, iban con él.

Llama la atención que, inicialmente, una de las involucradas afirmó que Rincón era quien iba manejando. Las dos mujeres son las testigos claves para establecer las identidades de los ocupantes del automotor, y serán citadas en los próximos días por la Fiscalía para que rindan su versión sobre los hechos.

Pese a que en un principio se creía que en el carro iban cuatro personas: Freddy (copiloto), las dos mujeres y el conductor, las investigaciones de las autoridades han determinado que habrían sido cinco. Esto porque, en el video de la cámara de seguridad, se observa que, tras el choque, dos hombres habrían descendido del vehículo, escapando en un taxi que los recogió segundos después.