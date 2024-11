Se confirma lesión de Neymar y su recuperación podría llevar hasta dos meses

Un Max Verstappen inigualable sale triunfador de una batalla épica en el agua y remonta desde el 17º de salida para ganar el Gran Premio de Brasil y casi certificar su cuarto título de campeón del mundo. La carrera, disputada íntegramente en mojado, fue una exhibición del holandés, escalando primero como un trueno y esperando su turno después para tomar el primer puesto ante Ocon.

El triunfo de Max, que no saboreaba desde junio en Barcelona, le otorga 26 puntos, con la vuelta rápida incluida, lo que sumado al sexto de Norris le da una renta de 62, a falta de tres pruebas para el final. No hay vuelta de hoja y Verstappen es virtual tetracampeón del mundo de F1, con sólo 27 años. Vettel nunca ganó saliendo más allá del tercero y Max lo ha hecho desde el 17º y sin el mejor coche del momento..

A la hora de la verdad y pese a la críticas cursis del ‘lobby’ inglés sobre su pilotaje, Max ha demostrado en el día preciso, aun penalizado por el motor y saliendo al fondo de la parrilla, que es uno de los mejores de la historia de este deporte. Su forma de leer la carrera y materializarla no está hoy al alcance de casi nadie. Checo salía junto a él y ha terminado décimo. Un crack del volante, al que la presión le hace sonreír.

Es su octava victoria en 2024 y la 61 de su carrera deportiva. Hamilton empieza a estar en la mirilla en muchos de sus records, aunque la F1 es un deporte en el que e puede dejar de ganar de repente y para siempre.

Y Lando ha tenido el sueño de cualquier piloto, el mejor coche durante seis meses de la temporada y no lo ha aprovechado como pudo haberlo hecho. Es un golpe duro para Norris el que se lleva de Brasil.

Alonso fuera de los puntos

Fernando Alonso estuvo toda la carrera asido al noveno y al décimo, pero en la resalida crucial perdió el coche y se descolgó hasta el 15º. Una pena porque estuvo muy cerca de los puntos con un coche que no se parece en nada al del año pasado. Al final pasó a Zhou, tras enjugarle 9 segundos, y terminó 14º.

Y Carlos Sainz estuvo remontando desde el 18º (salió del pit) y llegó a estar 12º, pero un accidente con las gomas nuevas de mitad de carrera, en la resalida tras el accidente de Colapinto, le mandó a las barreras. La lluvia y las bajas temperaturas parecen hacer mucho daño a este Ferrari, que no se pareció en nada al de México y Austin. Leclerc fue quinto, pero sin poder superar a Ocon o Gasly durante toda la carrera.

Alpine, doble podio después de 18 años

Lo de Alpine es un milagro, en una carrera que recordó a Hungría 2021 y donde Ocon estuvo a punto de llevarse el triunfo. Si no es por el accidente de Sainz, quizá Verstappen no le habría echado el guante al francés, aunque eso le deba un poco igual al neerlandés al estar por delante de Norris, fallón y sobrepasado por la situación y la oportunidad de su vida. No hubo suerte de por medio y ganó el mejor, que es Verstappen. Dos Renault no terminaban en el podio desde 2006, con Fisichella y Alonso a los mandos. Sí, Briatore mandaba en aquél equipo.

