Real Madrid se deja puntos en su visita al Betis y complica sus aspiraciones al título de La Liga

La presencia de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita generó una revolución para el país asiático. Miles de personas se reúnen para ver al astro portugués en cada partidos del Al-Nassr, el club que pagó una fortuna para llevarse los goles del delantero tras su abrupta salida del Manchester United.

El pasado viernes 3 de marzo, el conjunto que tiene a CR7 como nueva estrella necesitó de 12 minutos de adición para doblegar 3-1 al Al Baten, último equipo en las posiciones de la liga local, por la fecha 19 de la Saudi Pro League. Más allá del triunfo, una vez que terminó el encuentro que se jugó en el King Saud University Stadium, se produjo un hecho que se hizo viral en las redes sociales.

Mientras Cristiano iba camino al vestuario, un niño que se encontraba en los alrededores alcanzó a gritarle “Messi es mucho mejor que vos”. Dicha frase no perturbó al portugués, que siguió su recorrido por el túnel y, en el video que se subió en la cuenta de Tik Tok @abdulazizsweetness2, se puede ver como el número 7 del Al Nassr dice: “En general un partido fácil, era un partido fácil”.

Bro is pissed after 3-1 win 🤣🤣🤣🤣 never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB