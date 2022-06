Rafael Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo

Este martes el Real Madrid presentó en sus instalaciones deportivas a su segundo fichaje de la temporada 2022/23, se trata del francés Aurélien Tchouaméni. Un mediocampista que costó $83,50 millones de dólares y que Kylian Mbappé intentó arrebatarle al equipo merengue.

Su primer día como madridista empezó a las 9:00 am de España en la Clínica Sanitas La Moraleja, en la que pasó su reconocimiento médico, guiado por Carlos Díez. Luego fue al encuentro con Florentino Pérez y recibió dos obsequios: una réplica del nuevo Santiago Bernabéu y su camiseta blanca con el número 18, el dorsal que tenía Gareth Bale.

En la rueda de prensa dejó buenas impresiones y contestó lo más sincero posible a cada interrogante de los periodistas. Una de las preguntas fue si Mbappé intentó convencerle para ir al PSG y no lo escondió.

“Kylian Mbappé me llamó y me preguntó si podía fichar por el PSG, pero le dije que quería jugar en el Real Madrid. Cuando me enteré de que el Madrid había llamado a mi puerta, no dudé”, declaró el mediocampista de 22 años de edad.

También le preguntaron sobre su relación con el entrenador Carlo Ancelotti: “Sí he hablado con él, durante las negociaciones. Fue muy simpático. me dijo que si quería seguir creciendo y aprendiendo que viniera al Real Madrid. Después de firmar me dijo que estaba muy feliz”.

Tchouaméni firmó por seis temporadas hasta 2028 y se perfila como el nuevo mediocampista de corto y salida limpia con mejor performance en el mundo.

“Es un desafío, pero no pienso en el Mundial de noviembre. Pienso en jugar en el Madrid y en los entrenamientos. Quizás en otros equipos tenía más garantías de jugar más minutos, pero yo quería este desafío”, se sinceró el jugador.

Dio una demostración de querer jugar con la camiseta blanca sin importar el dinero que pudiera ofrecer otro club: “En cuanto el Madrid salió, le dije a mi agente que cerrara ese acuerdo. hubo otras negociaciones, pero la primera opción era el Real Madrid”.

Por: DNY.