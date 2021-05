Neymar Jr.: “Quiero jugar con Cristiano Ronaldo”, la pista del brasileño sobre el futuro de CR7

El futuro de Cristiano Ronaldo, a pesar de tener contrato hasta 2022, parece que ya no pasa por la Juventus y las últimas palabras de Neymar dan una posible pista del futuro del portugués.

La ‘Juve’ pasa un mal momento que incluso podría quedarse sin jugar la Champions la próxima temporada y, si eso sucede, ‘CR7’ saldría antes de acabar su contrato y uno de los equipos que más suenan es el PSG, que todavía sigue con su sueño intacto de ganar la ‘Orejona’.

Si bien Neymar había confesado sus grandes deseos de volver a jugar con Messi, ahora el discurso del brasileño apunta hacia otro lado y externó sus deseos de jugar al lado de Cristiano.

“¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”, aseguró ‘Ney’ en declaraciones brindadas al medio francés GQ.

Hasta ahora nada está descartado, pues en Italia dan por hecho que Cristiano se irá y solo ven dos destinos posibles: Manchester United y PSG.