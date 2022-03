Mundial Qatar 2022: Los países clasificados, bombos para el sorteo y los que faltan por el repechaje

Cada cuatro años el planeta se paraliza para ver el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA y este viernes, después de tantas situaciones en medio de un camino tormentoso, las bolitas con los nombres de los clasificados serán emparejadas en sus grupos. Doha será la capital del fútbol.

Este martes se vivió una jornada intensa de Eliminatorias en todo el mundo con la clasificación de: Ghana, Senegal, Portugal, Polonia, Túnez, Marruecos y Camerún. Ya son 27 países que aseguraron sus boletos al Mundial y este jueves en Concacaf se sumarán dos más.

#EliminatoriasQatar2022 Van 27 clasificados a la Copa Mundial de la FIFA



1 🇶🇦

2 🇩🇪

3 🇩🇰

4 🇧🇷

5 🇧🇪

6 🇫🇷

7 🇭🇷

8 🇪🇸

9 🇷🇸

10 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

11 🇨🇭

12 🇳🇱

13 🇦🇷

14 🇮🇷

15 🇰🇷

16 🇯🇵

17 🇸🇦

18 🇺🇾

19 🇪🇨

20 🇨🇦

21 🇬🇭

22 🇸🇳

23 🇵🇹

24 🇵🇱

25 🇹🇳 Túnez

26 🇲🇦 Marruecos

27 🇨🇲 Camerún

Bombo 1 (Cabezas de serie)

Qatar (Anfitrión), Bélgica (UEFA), Brasil (Conmebol), Francia (UEFA), Argentina (Conmebol), Inglaterra (UEFA), España (UEFA) y Portugal (UEFA).

Bombo 2

Dinamarca (UEFA), Países Bajos, Alemania (UEFA), México (Concacaf, si se clasifica directo), Estados Unidos (Concacaf, si se clasifica directo), Suiza (UEFA), Croacia (UEFA) y Uruguay (Conmebol).

Bombo 3

Senegal (CAF), Irán (AFC), Japón (AFC), Marruecos (CAF), Serbia (UEFA), Polonia (UEFA), Corea del Sur (AFC), Canadá (Concacaf) o Túnez (CAF).

Este miércoles en Concacaf se definirán dos cupos directos y el puesto del repechaje: México y Estados Unidos tienen ventaja para ir directo y Costa Rica, salvo un milagro, se tendría que conformar con la repesca. El puesto de Canadá y Túnez en los bombos dependerá del ranking FIFA que se actualizará este jueves 31 de marzo.

Bombo 4

Repesca Asia (Australia-Emiratos Árabes) vs. Conmebol (Perú), Repesca Oceanía (Nueva Zelanda-Islas Salomón) vs. Concacaf (Costa Rica-México-Estados Unidos), Arabia Saudí (AFC), Ecuador (Conmebol), Ghana (CAF), Camerún (CAF) y (Concacaf) o Túnez (CAF).

Formato del Mundial

En Qatar se disputará el último Mundial, al menos por ahora, con 32 selecciones. Serán ocho grupos del A al H y clasificarán los dos primeros a los octavos de final. Luego vendrán los cruces dependiendo de los grupos: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Ejemplo: para octavos de final es primero del Grupo A vs. segundo del Grupo B y así sucesivamente. Para cuartos de final y semifinales también van contra los rivales de las llaves: grupos A, B, C y D por un lado y E, F, G y H por el otro.

Panorama de los repechajes @FIFAWorldCup



• UEFA

Gales 🆚 Escocia / Ucrania



• AFC – Conmebol

Australia/Emiratos Árabes 🆚 Perú



• Concacaf – OFC

Costa Rica/México 🆚 Islas Salomón/Nueva Zelanda



Partido único en sede neutral: 13 o 14 de junio.

Calendario

Fase de grupos: Va desde el 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final: Se jugarán del 3 al 6 de diciembre.

Cuartos de final: se disputarán los días 9 y 10 de diciembre.

Semifinales: se jugarán el 13 y 14 de diciembre.

Tercer y cuarto puesto: la antesala a la final será el 17 de diciembre.

Final: el partido por la copa será el 18 de diciembre.

Por: Diario NY.