Mbappé: “Messi y Cristiano son mejores que yo, todo el mundo lo sabe”

El delantero de la Selección Francesa, Kylian Mbappé, saltó al terreno este miércoles para enfrentar a Gales en un amistoso de preparación a la Eurocopa y también salió una entrevista suya a la revista Esquire en la que contó varios de sus pensamientos, entre ellos Messi y Cristiano Ronaldo.

“Messi y Cristiano son mejores que yo, todo el mundo lo sabe. Si dices que vas a ser mejor que ellos, ya no es cosa de ego ni de determinación, es falta de perspectiva. Esos jugadores son incomparables. Han superado todas las leyes de la estadística. Han tenido 10 años extraordinarios, 15”, reconoció el atacante de 22 años de edad.

Sabe, entiende y asume que es una estrella mundial en el fútbol y eso lo ha sabido digerir para ser exitoso en su carrera deportiva.

“¿Soy una estrella? Creo que sí. Si tu imagen aparece en toda la ciudad, en el mundo, está todo dicho. Ser una estrella es status, pero no me convierte en una mejor persona. Cada vez salto al campo me digo ‘soy el mejor’”, afirmó el delantero del PSG. “Pero cuando te vas convirtiendo en una persona más importante, más deberes tienes. Ya no soy el niño pequeño, soy Kylian Mbappé”.

También reveló parte de su éxito, la capacidad que tiene para adaptarse a diversos esquemas por su polivalencia y talento.

Kylian Mbappé registra 17 goles y 10 asistencias en 43 partidos con la Selección de Francia. Destinado a batir todos los récords de su combinado nacional. HEREDERO. pic.twitter.com/9Hx4jv7vMH — Invictos (@InvictosSomos) June 2, 2021

“Un delantero moderno que es titular debe hacerlo sin importar dónde. He jugado sólo en punta, caído a la izquierda y a la derecha. Desde la humildad, no creo que todos sean capaces de dar ese cambio cada temporada y rendir al máximo nivel. No fue algo que pasó por casualidad. Fue lo que me enseñaron en mi etapa de formación”, apuntó el campeón del mundo.

Ahora mismo disfruta de jugar con Benzema y Griezmann en la selección. Y apunta a ganar la Eurocopa 2021 tras ser campeón del Mundial Rusia 2018.