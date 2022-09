La FIFA desestima la denuncia de Chile y Ecuador jugará el Mundial de Qatar 2022

La camiseta utilizada por el legendario Michael Jordan en la final de la NBA de 1998, rompió el récord de subasta para un artículo deportivo al ser vendida por un valor de $10.1 millones de dólares, según informó la casa encargada del evento, Sotheby’s.

Esta pieza única con el mítico número ‘23’ de Jordan, superó en el precio de venta a la de la ‘Mano de Dios’ que el argentino Diego Maradona usó en el Mundial de 1986, la cual fue subastada este año por $9.3 millones de dólares también por la casa Sotheby’s.

A record-breaking day. Michael Jordan's iconic 1998 NBA Finals 'The Last Dance' jersey has sold for $10.1 million, setting records for a basketball jersey, any game-worn sports memorabilia, and most valuable #MichaelJordan item ever sold at auction. pic.twitter.com/7t8G98N5pW