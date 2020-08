FOTOS/ Los memes destrozan al Barcelona tras la épica derrota contra el Munich

La pesadilla del Barcelona se hizo realidad y acabó siendo arrasado por un Bayern Múnich implacable que en 20 minutos liquidó el trámite y todavía se dio tiempo de humillar al equipo azulgrana.

Por quinto año consecutivo el Futbol Club Barcelona se quedó en el camino por conquistar la tan deseada ‘Orejona’ y cayó humillado ante un potente Bayern de Munich, que desde ya, se perfila como amplio candidato a ganar la máxima competición europea.

Por su parte los internautas no dejaron pasar el momento, y desde el final del partido comenzaron a acaparar las redes sociales con una ola de memes, en donde Messi en el centro de las burlas. Y es que en toda su historia, el equipo Catalán jamás había recibido 8 goles en un solo partido de Champions.

Esta vez Messi no pudo hacer nada. No marcó y cuando no marca, su equipo cae eliminado.