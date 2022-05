Erling Haaland podría debutar con el Manchester City en un partido amistoso contra el América

Erling Haaland se convertirá en jugador del Manchester City y en los próximos días podrían anunciar el fichaje de forma oficial y su debut como jugador ‘Sky Blue’ podría darse, nada más y nada menos, que con las Águilas del América en lo que sería un partido amistoso celebrado en Houston Texas este verano.

Y según información del periodista Christian Martin, corresponsal que ha trabajado tanto en FOX Sports como en ESPN cubriendo los clubes ingleses de la Premier League, el enfrentamiento ya está acordado y sería el primer partido en donde Haaland vestiría la camiseta del Manchester City.

“Erling Haaland ya es jugador del City. Podría debutar en la gira a EE.UU. contra el América de México en Houston el 21 de julio”, informó Martin a través de su cuenta de Twitter en lo que será un partido correspondiente a la Copa de Lone Star, un torneo amistoso.

Erling Haaland se convirtió en uno de los futbolistas más pretendidos en Europa, con grandes equipos dispuestos a ficharlo como el Real Madrid, Bayern y Barcelona, sin embargo, el noruego prefirió seguir los pasos de su padre y llegar al Manchester City como aseguran importantes periodistas especializados en fichajes como es el caso de Fabrizio Romano y David Ornstein.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y