En aparatoso accidente vial pierde la vida Federico Gutiérrez, joven promesa del automovilismo mexicano

El futbolista brasileño, Dani Alves, solicitará libertad provisional para enfrentar el juicio por el presunto abuso sexual contra una joven de 23 años, que habría cometido en un baño de la discoteca Sutton, en Barcelona, España.

El medio La Vanguardia publicó que el abogado del futbolista, Cristóbal Martell, presentó el recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona.

En el escrito se presentan garantías a los jueces del caso de que el brasileño se mantendrá en su domicilio de Barcelona mientras se celebra el juicio. Además, ofrece que el jugador use el brazatele geolocalizador, entregue su pasaporte y presente una firma diaria ante el juzgado.

La Vanguardia también publicó un supuesto mensaje que Dani Alves envió desde la cárcel de Brians 2, en el que afirma no temer por lo que pueda suceder con su futuro.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará, no me asusta nada”, afirmó el jugador.

El medio barcelonés también indicó que el futbolista mantiene firme su posición de que las relaciones sexuales que mantuvo en la discoteca, y por las que se le acusa de abuso sexual, sucedieron “con el consentimiento de la mujer“.

Desde el pasado 20 de enero el exjugador de Pumas se mantiene en el módulo 13 de la prisión Brians 2, y no ha recibido ninguna medida excepcional

