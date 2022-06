El PSG habría informado a Neymar que debe marcharse y sería por petición de Mbappé

Un hecho bastante bochornoso se registró este sábado en el aeropuerto de Barcelona, España, luego que el futbolista Gerard Piqué actuara de manera violenta contra un periodista que se le acercó para saber cómo estaba.

Se trata del periodista español Jordi Martín, del programa El Gordo y la Flaca, quien siguió a Piqué desde su residencia hasta el aeropuerto; y en el trayecto evidenció como el jugador se saltó varios semáforos en rojo a gran velocidad. Todo eso a pesar que viajaba en el carro junto a sus hijos Milan y Sasha.

Cuando llegaron a la parte externa del aeropuerto el periodista se le acercó para preguntarle cómo estaba, y dejándole claro que no haría preguntas incómodas delante de sus hijos.

Sin embargo, el futbolista lo ignoró y empezó a caminar de manera acelerada, incluso dejando atrás a sus hijos.

Toda esta situación fue grabada por el periodista con su celular, y luego del incidente pudo salvar el material y presentarlo a la opinión pública.

Al llegar a la puerta del aeropuerto el jugador forcejeó para intentar trancarla y despistar al periodista, pero como no lo logró le tiró el teléfono al suelo y al parecer le dijo varias groserías.

“Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo, y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastante desagradables. Insultos que no pudimos captar porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño”, aseguró Jordi Martín.

Luego se vio a Piqué caminando rápido para abordar un vuelo junto a Sasha y Milan. De desconoce el destino al que se dirigía.