El FC Barcelona tiene en la mira el posible fichaje de Cristiano Ronaldo

El Barcelona está armando un buen equipo, ya que Xavi Hernández quiere un plantel competitivo para volver a los primeros puestos de LaLiga y la Champions League.

Debido a esto, Joan Laporta, presidente culé, quiere cerrar algunas negociaciones para cumplir con los deseos del entrenador.

Con este interés de Barcelona de reforzar su plantilla, ha surgido en la órbita del club nada menos que Cristiano Ronaldo, quien le habría comunicado a los directivos de Manchester United su intención de no seguir en los Diablos Rojos de cara a lo que viene.

Este miércoles, Laporta confirmó que se reunió con el representante de CR7, pero no quiso confirmar ni descartar el fichaje. “Tuve una cena el lunes con Jorge Mendes y hablamos en general del mercado. No pudo venir Alemany pero sí Yuste. Pero no voy a decir sí me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente».

“¿Cristiano? No voy a hablar de jugadores en un sentido ni en otro, podría malinterpretarse. Todos los futbolistas se merecen un respeto. No aporta nada a los intereses del Barça. Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos», sentenció Laporta.