El Barcelona también tuvo su detalle con Jorge Mágico’ González￼

El FC Barcelona goleó al Cádiz este sábado (4-0) para colocarse líder momentáneo de la Liga Santander. Para los catalanes, la intención era darle descanso a Robert Lewandowski a vísperas del partido del martes ante el Bayern de Múnich. No obstante, la urgencia de llevarse los tres puntos llevó a Xavi Hernández a depender del polaco y este no lo defraudó en ningún momento.

Tras ingresar en el segundo tiempo, Lewandowski necesitó solamente unos minutos para hacerse sentir en el encuentro con un nuevo gol y posteriormente con un par de asistencias. De esta maneral, el veterano delantero sigue pulverizando todos los récords del club a punta de golazos.

El polaco se convirtió en el primer jugador del FC Barcelona desde el húngaro Sándor Kocsis en anotar ocho goles o más en sus primeros seis compromisos, uniendo la competición liguera y la UEFA Champions League.

Con el tanto de esta tarde ante el Cádiz, Lewandowski arribó a seis goles en la presente Liga Santander para situarse en lo más alto de la tabla por el “Pichichi”, superando al español Iago Aspas y a Borja Iglesias del Betis.

Sin olvidar que, los otros tres tantos fueron en su primera fecha de la UEFA Champions League con el FC Barcelona en donde deleitó a todo un Spotify Camp Nou que ya alucina con su nueva estrella y de magnifica actuaciones.

Además, su asistencia de hoy también le sirvió para colocarse colíder de este renglón, igualado con ciertos jugadores con dos. En dicha lista también figuran sus compañeros, el español Ansu Fati y el francés Ousmane Dembélé.

