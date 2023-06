EEUU golea y elimina al Tri mexicano en semifinales de Liga de Naciones de la Concacaf

«Ya he dicho en muchas entrevistas cuanto admiro a Zidane, el legado que ha dejado en este club», dijo Belligham, asegurando que «no intento ser como él, sólo intento ser yo, pero es como un pequeño homenaje hacia él».

«La camiseta ya es una gran responsabilidad. Es un jugador (Zidane) que me ha encantado, para mí ha sido el mejor, pero yo intento seguir mi camino. Simplemente quiero estar al nivel del número», añadió el centrocampista inglés.

Bellingham llega procedente del Borussia Dortmund por 103 millones de euros (110 millones de dólares), más bonificaciones que podrían ir hasta el 30% de esa cantidad.

La llegada del inglés, de 19 años, permite al conjunto merengue seguir con la renovación de su centro del campo, que ha ido envejeciendo con los treintañeros Luka Modric (37 años) y Toni Kroos (33 años).

Sin miedo a la presión

«Modric y Kroos son increíbles. Su conocimiento del juego, intentaré pegarme a ellos, aprender todo lo que pueda», afirmó el nuevo fichaje merengue, para el que «la combinación de veteranía y juventud (en el Real Madrid) es algo extraordinario».

El joven jugador inglés sabe que todos los focos estarán puestos en él, pero se mostró confiado en poder lidiar con la presión que supondrá su nueva aventura en el Real Madrid, por el que ha firmado hasta 2029.

«La presión me ha seguido a todos los sitios donde he ido. Las expectativas hacia mi siempre han sido altas, espero que las experiencia que tengo me sirva para lidiar con esta presión», dijo Bellingham, en una rueda de prensa tras un acto oficial de presentación.

«Llega al Real Madrid uno de los mejores jugadores del mundo», le elogió el presidente del conjunto merengue, Florentino Pérez, durante ese evento celebrado en la ciudad deportiva del Real Madrid, en las afueras de la capital española.

«Tienes sólo 19 años y te has convertido en uno de esos jugadores que todos los aficionados queremos ver en un estadio de fútbol», añadió el presidente, que recordó el «gran sueño» de Bellingham de jugar en el Real Madrid.

El dinero no es tan importante

Pese a tener ofertas de otros clubes, algunas incluso más atractivas desde el punto de vista económico, Belligham aseguró que «el dinero no es tan importante para mí, no pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones».

«Es el deporte que amo. No es que otros clubes fueran peores o mejores para mí, es simplemente que (el Real Madrid) es el más grande», explicó el nuevo jugador merengue, que en su presentación ya había afirmado que «el día más importante de mi vida, el día que llego al club más grande del mundo».

El inglés, que se convierte en el fichaje más importante del Real Madrid por el momento en esta ventana de traspasos, tras la llegada de Brahim Díaz y Fran García, no quiso pronunciarse sobre otros nombres que suena para el equipo merengue como Kylian Mbappé o Harry Kane.

«Kane es un jugador de clase mundial, lo que pasará o no, no tengo nada que decir en ese sentido», dijo Belligham, que se expresó de igual manera hacia Mbappé.

«No es asunto mío, los dos están entre los mejores jugadores del mundo. No puedo comentar nada sobre esto, sólo lo que he visto en internet. Estoy intentando hacerme mi propia opinión. Es un gran jugador. ¿Me gustaría jugar con Mbappé? Sí, ¿a quién no?», concluyó.

