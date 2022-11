Cristiano Ronaldo vuelve al Spotify Camp Nou para medirse al FC Barcelona en la Europa League

Si el sorteo de octavos de final de la Champions dejó duelos como Liverpool vs Madrid y Bayern vs PSG, la Europa League, al menos a cuanto a morbo, no se quedó atrás con el ¡regreso de Cristiano al Spotify Camp Nou para enfrentar al Barcelona en el playoff de los octavos de final de la Europa League!

La posibilidad existía, pero todos eran cautos al aventurarse para adelantar prematuramente la vuelta de Cristiano al estadio barcelonista, donde tanto daño hizo el portugués durante varias temporadas cuando vestía la camiseta del Real Madrid.

Tras el sorteo, el morbo quedó servido y debido a esto el duelo es tan atractivo como cualquier encuentro de la Champions.

El regreso de Cristiano para jugar el playoff en el Spotify Camp Nou fue el emparejamiento más sorpresivo y atractivo de esta competición.

De acuerdo con el sorteo, el partido de ida se jugará en el Spotify Camp Nou el 16 de febrero; y la vuelta, en Mánchester, el 23 del mismo mes.

Así quedó el sorteo completo: