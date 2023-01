Conozca cuándo y dónde es el amistoso entre el PSG y el Riyadh All-Star XI donde jugará Messi y CR7

Julián Álvarez transita un momento de ensueño. No solo disfruta de formar parte de uno de los mejores equipos del mundo, el Manchester City, sino que le sumó el histórico título de la Copa del Mundo de Qatar, siendo un factor clave en la selección argentina que comanda Lionel Scaloni.

El delantero fue el segundo goleador del equipo con cuatro tantos, detrás de Lionel Messi (7).

Por todo ello, la Araña recibirá un inesperado premio de parte del elenco ciudadano: tendrá una mejora de contrato. Si bien la dirigencia ya había insinuado esta intención previo al Mundial gracias a su gran adaptación en la Premier League, su brillante actuación en Qatar terminó por confirmarlo.

“Manchester City mejorará considerablemente el contrato de Julián Álvarez. Pero ya lo tenían previsto y conversado con él antes del Mundial por su rendimiento en el City en los meses previos. Luego, por haber conquistado el Mundial. Y se hará efectiva en las próximas semanas”, informó la periodista argentina Verónica Brunati en su cuenta de Twitter.

Julián Álvarez, junto con Lionel Messi, Lionel Scaloni, Dibu Martínez y la hinchada argentina, forman parte de los nominados al Premio The Best 2022. En solo seis meses, el ex delantero de River Plate que lo transfirió en más de 27 millones de dólares, se ganó la admiración de todos, en especial de su entrenador Pep Guardiola, quien en cada oportunidad que puede lo elogia de gran manera.

El delantero que este 31 de enero cumplirá 23 años lleva disputado 23 encuentros en el Manchester City, de los cuales 10 los hizo como titular. Cuenta con una estupenda marca de que anotó en todas las competiciones que disputó: Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield y EFL Cup. En la reciente derrota en el clásico de la ciudad, Josep Guardiola prefirió dejarlo en el banco de suplentes. Cuenta con un contrato hasta 2027, aunque todo indica que el mismo también será renovado en poco tiempo.

