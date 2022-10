Conoce el recorrido que hará la Copa del Mundo al llegar a México

Mientras la prensa francesa informa que Kylian Mbappé pidió salir del Paris Saint-Germain (PSG) en enero, Luis Camps, director de fútbol de la entidad parisina, aseguró que el delantero francés “nunca” le ha pedido dejar el club.

“Estoy muy sorprendido. Todos los días estoy con Kylian Mbappé, nunca me ha pedido a mí, y he hablado con el presidente, y puedo decir que no nos ha pedido nunca partir en enero”, señaló a Canal Plus el portugués, un hombre muy próximo al extremo galo desde que coincidieran en Mónaco.

Varios medios publicaron que Mbappé pidió salir del PSG en la próxima venta de fichajes, al considerar que el club no ha cumplido con lo prometido en mayo pasado, cuando lo convenció para que prolongara su contrato dos temporadas, con opción a una más.

PSG director Luís Campos: “Mbappé has never told me about his intention to leave in January. We speak with him, Messi, Ney… we’re very happy to be here”, tells Canal Plus. 🚨🔴🔵 #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2022

El jugador ha dejado entrever que no se siente cómodo en el puesto de centrodelantero, donde lo ubica el técnico Christophe Galtier. Además, destacan los medios, considera que no se ha fichado al ariete que le habían prometido, y que tampoco se cumplió la promesa de que Neymar Jr. saliera del club.

Campos, en este sentido, se mostró convencido de que Mbappé no planea salir porque, de ser así, se lo habría dicho. “No lo piensa, porque estoy seguro de que si lo pensara me lo diría. No me lo ha dicho, ni al presidente”, afirmó.

El luso alabó el profesionalismo de Kylian y recordó que el pasado sábado jugó enfermo ante las numerosas bajas que tenía el equipo: “Lo veo trabajar, es un jugador extraordinario. Jugó enfermo el último partido, hizo el esfuerzo por el equipo. Siempre le veo llegar con sus compañeros contento y con mucha ganas de trabajar”.

En esa misma línea aseguró: “Llega todos los días al campo de entrenamiento con muchas ganas; porque no solo es un gran profesional, es un ser humano extraordinario. Siempre quiere hacer lo mejor para un club de su ciudad y su país. Para mí, está claro que cumplirá su contrato”.

Breaking | Luis Campos also intends to quit PSG as he also feels betrayed by the board, according to Le Parisien. More follows. — Get French Football News (@GFFN) October 11, 2022

Campos consideró que “no es casualidad” que la información haya sido publicada pocas horas antes del decisivo partido entre PSG y Benfica por la Champions League, que finalizó 1-1 en el Parque de los Príncipes.

«Es una información que sale unas horas antes de un partido, muy importante para el PSG. Todos los días tenemos rumores. Es normal, porque tenemos a tres de los cinco jugadores más importantes del mundo», subrayó.

El responsable de fútbol del PSG también desmintió que él mismo esté pensando en salir del club, después de que los medios señalaran que lo dejaría en caso de que Mbappé lo abandone, tal como reseña la agencia de noticias Efe.

“Estoy muy orgulloso. Es una gran oportunidad para mí de hacer algo extraordinario en una ciudad, y un club extraordinario. Cada día llego con una energía enorme para lograr algo especial en su palmarés”, sentenció.