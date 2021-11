VIDEO | ‘Spider-Man: No Way Home’: se filtraron algunas imágenes del film que podrían cambiar el desenlace de la historia

El lanzamiento de ‘Spider-Man: No Way Home’ en salas de cines sigue dando de que hablar en los últimos meses, el cual sigue manteniendo su fecha de estreno para el 17 de diciembre. Desde que se estrenó el primer tráiler de la película en agosto de este año, la misma ha generado un sinfín de rumores, teorías de los fanáticos sobre lo que podría mostrar el filme, posibles secretos o ‘easter eggs’ del vídeo presentado por Sony Pictures, y por si fuera poco, muchas filtraciones referente al multiverso de la locura que han dejado a los internautas sin palabras.

No cabe duda que el filem del Spider-Man de Tom Holland perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha generado una incógnita para todos los usuarios que esperan con ansias esta cinta del superhéroe arácnido: ¿Aparecerán el Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘No Way Home’? Este rumor venía sonando con mucha fuerza cuando se presentó su primer adelanto, pues allí hizo acto de presencia el Doctor Octopus de Alfred Molina del universo de Sam Raimi, así como también los otros villanos que conformarán el bando de ‘Los Seis Siniestros‘ en esta película.

Posteriormente, cuando se reveló el primer póster oficial de Spider-Man No Way Home hace días atrás, los internautas causaron furor en redes sociales por todas las referencias de los antagonistas que se encontraban en dichas imágenes, dando a entender que las puertas del multiverso vinieron para quedarse en el UCM y solo faltaría que las variantes de Peter Parker aparezcan en ‘Spider-Man: No Way Home’.

El estreno de ‘Spiderman: No Way Home’ está a la vuelta de la esquina y finalmente la especulación sobre la posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield empezó a tornarse muy real con dos imágenes filtradas, que ya se han hecho eco en varios medios estadounidenses y muchas cuentas de Marvel y Sony Pictures comenzaron a publicarlas en redes sociales. El responsable que publicó dichas imágenes se llama John Campea, un youtuber y crítico canadiense que no titubeó ni un segundo en borrar las fotos, pero dejó a entender mediante una entrevista que si son reales.

En la primera foto se muestra a Tobey Maguire y Andrew Garfield haciendo equipo con Tom Holland en una embarcación. Se especula que los tres estarían teniendo una batalla con los ‘Seis Siniestros’, para así romper el maleficio de Doctor Strange que ha provocado estragos en las lineas temporales.

Por otro lado, la segunda imagen muestra al Spiderman de Tom Holland sentado en una mesa de la casa de la tía May, interpretada nuevamente por Marisa Tomei, en donde están acompañados junto con Happy Hogan y Matt Murdock, un personaje que fue encarnado por el actor Charlie Cox en la serie de Netflix ‘Daredevil’. Cox volvería a retomar por cuarta vez su papel, por lo menos, como Matt Murdock, el cual fundaría como abogado de Peter Parker para así intentar resolver los problemas legales luego de que fuera acusado públicamente por el asesinato de Quentin Beck (Mysterio).

Leaked photos from Spider-Man No way home?? 2nd one has to be real!#SpiderManNowWayHome #MarvelStudios pic.twitter.com/rTeBbuGEH8 — Marvel Films/Series Leaks and News. (@KevinJohnPhagoo) November 9, 2021

Estas imágenes tomaron mucha fuerza en las redes sociales y solo queda esperar hasta que se anuncie el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ para así confirmar de una vez por todas estas apariciones que los fanáticos han estado esperando durante meses cuando surgió la llegada del multiverso debido a las series de ‘WandaVision’ y ‘Loki’ de Disney +, las cuales si son canónicas y forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).