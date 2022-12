WhatsApp ya cuenta con sus propios avatars

El próximo año, 2023, los seguidores de Apple pueden esperar el lanzamiento de un nuevo integrante del ecosistema de productos de Apple, algo que no ocurría desde el 2015 cuando se presentó el Apple Watch.

Los visores de realidad aumentada de la compañía de tecnología podrían llegar al mercado en los siguientes meses y ya se tiene un detalle importante al respecto: su nombre.

Durante varios meses se ha especulado al respecto y se llegó a diferentes nombres como “realityOS”, y “rOS”. Lo de lo único que se estaba seguro es que el sistema operativo para el dispositivo tendrá el sufijo “OS” al final de su nombre así como el resto de los software de los productos de Apple.

Sin embargo, el periodista de tecnología del medio estadounidense Bloomberg, Mark Gurman, quien da a conocer varios detalles relacionados con los productos de la empresa, indicó que sus fuentes en Cupertino decidieron que el sistema tendrá un nombre distinto que se alineará a la forma que tendrán la compañía de promocionarlo.

Según Gurman, el nuevo nombre del software del visor de Apple será “xrOS” en referencia al concepto de Extended Reality, pues la compañía pretende diferenciarse de sus competidores, quienes utilizan los términos de realidad virtual y realidad aumentada. De esta forma se tendrá un elemento adicional que posiciona a Apple como una marca especial.

La versión del periodista cobra aún más fuerza luego de que una compañía llamada Deep Dive LLC indicara que se registró el nombre “xrOS” en diferentes países, aunque esta confirmación podría también provenir de Apple para evitar rumores al respecto de su avance con el producto.

Para el periodista de tecnología, el concepto de añadir las letras “xr” al inicio del nombre es una forma de destacar aún más lo especial de su producto pues Apple suele proponer nombres más sencillos para los sistemas operativos, motivo por el que la opción inicial de “rOS” parecía la más adecuada en algún momento.

En el caso del nombre del dispositivo, aún no se ha llegado a uno en particular, aunque se han considerado algunos como Reality One o Reality Pro, aunque el concepto de la “realidad extendida” también podría estar presente en el hardware de alguna forma.

Gurman indica que el visor de Apple llegaría al mercado durante la primera mitad del 2023, por lo que aún queda tiempo para mayores informes sobre el dispositivo, sus funciones y características.

