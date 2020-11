En Japón presentan cucarachas “robot” que podrían realizar trabajos domésticos

Ahora que trabajamos, estudiamos y hasta socializamos a través de la computadora, nuestros chats y con quiénes los tenemos pueden quedar más expuestos en la pantalla de la PC, que suele ser más grande que la del móvil.

Para que no te suceda, puedes recurrir a este truco para ocultar tus conversaciones y tus contactos en WhatsApp Web mediante una extensión de Google Chrome. Se llama WA Web Plus For WhatsApp y funciona como una extensión del navegador disponible en la Chrome Web Store.

Lo primero que hay que hacer, claro, es descargarla y añadirla al navegador. Una vez hecho esto, aparecerá el símbolo “+” en un costado de la barra de direcciones. Ahora abre tu Whats App Web en una nueva pestaña de Chrome y haz clic en ese signo de “+”.

En ese signo de “+” encontrarás las funciones que proporciona la nueva extensión. Aquí podrás elegir la que más te convenga:

Blur recent messages

Blur contact names

names Blur contacts photos

Cuando las selecciones, notarás un efecto de difuminado sobre tus contactos y tus conversaciones que impedirá que otra persona parada a un lado tuyo sin que lo notes o alguien que pase silenciosa y lentamente tras de ti para echarle un vistazo a tu computadora, se entere de tu actividad en el popular servicio de mensajería.