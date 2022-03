VIDEOS | Diosa Canales eleva la temperatura realizando ejercicio en ajustados leggins y top color nude

Boca abajo posa Demir Rose en una publicación de tres fotografías en las que aparece tomando el sol. El bikini es amarillo, no tiene lunares, como dice la canción, pero sí es diminuto justo, justo. Y, sí, Demi Rose además se quitó el sostén del bikini y se dio un baño de sol. La cámara captó cómo solo un hilo dental amarillo adornaba sus pompis en la arena dorada. Pero haciendo eco de la canción de los The Sacados, el bikini bien recibe la descripción: “Era un bikini… amarillo diminuto, justo-justo, que todo dejaba mostrar…”

Días antes, y haciendo alusión a otro tema musical, Demi Rose se dejó ver desnuda y ha generado sensaciones ardientes, porque sólo el trío de fotografías en Instagram. Y es que al parecer ella está de acuerdo con el guatemalteco Ricardo Arjona, cuando éste dice: “Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor. Sería como taparle la hermosura”.

Y ojo, que en efecto se bañó desnuda en Instagram, porque en la primera imagen se quita el sostén, para después abrirse la tanguita de abajo. Sigue dándole a la flechita en la foto y así tendrás la secuencia completa y si gustas hasta dale play arriba a la canción de Arjona mientras observas.

Y así muchas otras canciones se pueden aplicar a las sensuales publicaciones de Demi Rose, una es «Minifalda» de Juanes y Greeicy. ¿Y cómo?: “Se puso la minifalda (Oh). La que tanto le gustaba. La que ya no se ponía, porque él no la dejaba”.

Y cómo olvidarnos de la famosa: «Globos del cielo» de Pedro Suárez Vertiz. Muchas de las imágenes de Demi Rose, sino es que todas pueden usarse para ilustrar esta erótico tema musical. La canción en sí, relata cómo un chico se aproxima a una mujer que le gusta, y claro, lo que más le atrae son lo que el denomina “Globos del cielo”.

Así va la canción: “Hola, ¿haz venido sola?, ¿o estás de pasadita? Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. ¡Qué bellos, qué bellos son tus senos. Los miro y me enveneno, pero no hablas mi idioma tan solo me dices: “Nada entiendo, pero hay un sentimiento”. Te estiro la camisa y veo que mi intento no tiene impedimento…”