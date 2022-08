VIDEO | Thalía festeja su cumpleaños 51 con un modelito de látex que acentuó sus curvas

La esposa de Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, ha solicitado el divorcio tras 25 años de matrimonio. La noticia de esta decisión que, según trascendió, se debe a la malversación de los activos conyugales por parte del actor, apareció en medio de crecientes rumores sobre posibles problemas maritales por el nuevo tatuaje de la estrella de ‘Rocky’.

Varios medios informan que la pareja podría haberse separado después de una gran pelea por un perro. Se supone que Stallone quería un nuevo ‘rottweiler’, pero su esposa no deseaba más mascotas. Al final, el actor compró el perro y lo llamó ‘Dwight’, en honor a su personaje en la serie ‘Tulsa King’, que se está filmando y se emitirá por Paramount Plus.

Mientras tanto, este martes los usuarios de Internet comenzaron a discutir activamente sobre el nuevo tatuaje del actor: el retrato de Flavin, que llevaba en el brazo, fue cambiado por uno de ‘Butkus’, el can de las películas de ‘Rocky’.

Sylvester Stallone “covered up” a tattoo of his wife with a portrait of Butkus. Bizarre. Should have read the @PhillyInquirer and gotten a blackout tattoo instead. pic.twitter.com/6ZD84WVl8r