VIDEO | Karol G levanta polémica al besar a una de sus bailarinas en pleno show

La cantante está en el ojo del huracán tras darle tremendo beso a una de sus bailarinas durante su presentación en el Prudential Center, como parte del Uforia X Live, en medio de su gira “Bichota” que tendrá su cierre en diciembre en su ciudad natal de Medellín, Colombia.

“No critico su preferencia, critico el exhibicionismo. hoy en día es una figura pública y su música la escucha mucha población, lastimosamente de niños, y ellos ven esas figuras como ejemplos a seguir sin ninguna orientación de los padres“, es uno de los mensajes que se puede leer en redes sociales.

La colombiana es una de las artistas más escuchadas en este momento, además de que cuenta con más de 43 millones de seguidores en sus redes.

Ver Video Acá.

“Y aún me preguntan por qué no me gusta karol G? Shakira, Ivy Queen y JLo son exponentes pesadas de la música y JAMAS las he visto hacer esto… Lo que hacen para estar pegadas“, escribió taniamarie_urrutia.

“Yo no pagaría ni un centavo para ver esta barbaridad por que llegó este siglo XXI que vuelvan nuestros tiempos del Respeto y la Decencia y la pulcritud“, dijo paulino1728.

Hasta el momento, la ex pareja del cantante Anuel AA no se ha pronunciado al respecto.

Ver Foto Acá.