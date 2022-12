VIDEO | Dwayne Johnson compra todos los Snickers de una tienda para compensar los que robó en la adolescencia￼￼

Dwayne Johnson, actor estadounidense conocido popularmente como la Roca, este domingo publicó en sus redes sociales un video en el que se le ve comprando todas las barras de Snickers en la tienda 7-Eleven, en Hawái, informa NBC Washington. Johnson declaró que por fin había «exorcizado este maldito demonio del chocolate».

Cuando tenía 14 años, el actor robaba Snickers de tamaño ‘king’ de la tienda casi cada día porque no podía permitirse comprarlos. La barra le servía de tentempié antes de entrenar. La Roca subrayó que su familia fue «desalojada de Hawái» en 1987, y desde entonces quería volver para «corregir este error».

STEALING SNICKERS + 7-11 = EXORCISING OLD DEMONS 💀😂



Nagbalik-tanaw ang American actor at wrestler na si Dwayne "The Rock" Johnson sa mga panahon na nagnanakaw siya ng king-sized Snickers mula sa isang convenience store sa Hawaii noong siya ay 14 years old.



