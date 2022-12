Avatar: The Way of Water es la película más cara de la historia

Fue en 2009 que Avatar de James Cameron cambió el curso del cine y la tecnología. Pues, a través de visuales únicos, implementación de tecnología 3D y una construcción de imagen digital que a la fecha, ninguna otra franquicia ha podido replicar, la cinta situada en el mundo ficticio de Pandora fue aclamada por público y crítica por igual, logrando 9 nominaciones al Oscar.

Es por eso que su secuela, Avatar: The Way of Water, promete ser uno de los eventos cinematográficos más impactantes de la década. Pues 13 años después de la historia original, James Cameron regresa a la comunidad Na’vi para seguir explotando los aspectos más impresionantes del cine.

Ahora, The Hollywood Reporter ha revelado que la apuesta no sólo está en los avances técnicos y narrativos de la película, sino en un presupuesto tan elevado, que ya ha situado a la secuela de Avatar como la película más cara de la historia del cine.

Si bien, Cameron busca que el principal reflejo de Avatar: The Way of Water se encuentre en la historia y el conflicto familiar de Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), es imposible pasar por alto la gran apuesta económica que el director está haciendo con la franquicia.

Pues al momento se ha reportado que la segunda parte de Avatar costó más de $350 millones de dólares, lo que además es el golpe inicial para otras tres películas de la franquicia, las cuales representan más de mil millones de dólares de inversión por parte de Disney, tan sólo en costos de producción.

Y es que, en tal negociación, Cameron ya ha filmado Avatar 3, la cual está prevista a estrenar en 2024, y el primer acto de la cuarta película de la saga, misma que se ha calendarizado para otoño de 2026. Además, el cineasta ya ha trabajado a totalidad el guion de la quinta película, por lo que espera terminar el rodaje de Avatar 4 para empezar a pre-producir lo que ha escrito.

“Todo está escrito, de proa a popa, cuatro guiones ya completamente diseñados” comentó el director “Sabemos exactamente hacia dónde vamos, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y tal oportunidad vendrá directamente del mercado, de si la gente quiere más, si sienten que esta película es suficiente”.

Asimismo, James Cameron destacó que sin importar el desempeño de la segunda cinta, tendrá que finalizar la tercera parte de la saga, puesto que ya ha sido filmada. “Tendríamos que arruinarlo de verdad para que la inversión adicional no valga la pena. Tendríamos que dejar un desastre para no seguir adelante.”