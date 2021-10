FOTOS | Lis Vega enseña tremendas curvas modelando en tanga de hilo y sin sostén

Alieda Núñe volvió a cumplir a sus seguidores de Instagram una de sus fantasías al publicar un par de instantáneas donde derrochó sensualidad.

En esta oportunidad, la actriz y cantante hizo alarde de su belleza y esa figura que conquista corazones, al aparecer en posando en una escalera, utilizando tacones y un diminuto vestido color blanco que apenas cubre sus torneadas piernas y caderas.

Cabe mencionar que en unas pocas horas, las postales de la también empresaria acumulan más de 56 mil corazoncitos rojos y cientos de halagos.

“Que mujer tan hermosa, bella y sensual 😘💋”, “Tu cuerpo me vuelve loco 😍😍” y “Las mejores piernas de Instagram 🔥🔥”, son solo algunos de los piropos que le dejaron en la caja de comentarios.

Por si no fuera suficiente, Aleida Núñez también subió un video en el que dejó admirar su anatomía con un shortcito cachetero y un top, mientras se dispone a realizar ejercicio.

“Incluir en mi vida diaria el ejercicio me ha llevado siempre a sentirme en mejor estado mental y físico… aunque hay días que no me siento con la mejor energía siempre ME LEVANTO y SIGO… #mentefuerte #gymgirl #gym @aleidanunez_sensuale”, aseguró la mexicana en su publicación.

