VIDEO | Jailyne Ojeda roba miradas presumiendo sus curvas en bikini blanco

no se aguantó las ganas de deleitar la pupila de sus seguidores de Instagram con algunas imágenes de su estancia en Maldivas y de los momentos que vivió en el paraíso, donde aparece luciendo un sensual bañador que está causando furor.

Este domingo, la modelo mexicana subió a la famosa red social tres postales y un breve video en los que aprovechó para robar miradas gracias a que presume sus impresionantes curvas latinas con un bikini color blanco de la empresa Fashion Nova, mismo que hizo resaltar su “pechonalidad”, piernas y caderas, debido al bronceado que consiguió la joven.

Since Maldives was supposed to be my honeymoon spot but I went there already to model for FN I now have to figure out where to travel to replace it… I can go to Bora Bora and Seychelles or maybe do Maldives again but stay in resorts I didn’t stay like the underwater one that way when my husband and I are laying in bed or using the bathroom we see fish and shark swim by lol 😍”, se lee en la publicación que ya cuenta con más de 257 mil ‘me gusta’ en tan solo unas horas.

Días antes, Jailyne Ojeda despertó cientos de piropos cuando realizó una sesión fotográfica desde Dubái, enfundada con un ajustado vestido estampado que se pegó a su cuerpo de reloj de arena como si se tratara de un guante.

