FOTOS | Lis Vega deja poco a la imaginación con infartante foto en tanguita y sin sostén

Lis Vega se animó a desafiar la censura de Instagram y dejó poco a la imaginación de sus más de 1.8 millones de fans con una foto donde sus encantos saltan a la vista y se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de la semana.

“La incertidumbre me ha enseñado que incluso si no sé a dónde voy, mi alma siempre lo sabe. Esencia pura 🕉 confía en la divinidad. 🙌 #lapoetadelourbano #sinmiedo 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 #vuelolibre Tú no dejas de existir 🕉 noches”, es el mensaje que escribió la vedette cubana en la imagen donde se le puede observar posando de espalda a la cámara, sin sostén y con una tanguita de hilo color negro que casi desaparece en su retaguardia.

Como era de suponerse, los halagos no se hicieron esperar en la postal de la actriz y cantante que en pocas horas ha sumado más de 32 mil likes.

Ver Foto Acá.

Por si no fuera suficiente, Lis Vega también aceleró pulsaciones al aparecer en otra instantánea exhibiendo sus torneadas piernas y bronceado, con un ajustado bodysuit y tacones.

Ver Foto Acá.