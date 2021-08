FOTOS | Demi Rose oculta su desnudez con un libro y una frazada

es conocida por ser muy activa en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde suele publicar contenido en el que enseña mucha piel y de vez en cuando aprovecha para promocionar su línea de ropa.

En ese sentido, la modelo mexicana subió una serie de fotografías donde se le puede ver posando con varios modelitos, en los que destacan un revelador vestido en tono vainilla, ajustados biker shorts y unos pantalones cargo que gracias a su prominente retaguardia robaron la atención.

“New clothes up for sale on @snatchedbyjailyne 🤩 click link in my bio to shop!”, tituló las postales que en unas pocas de horas han superado más de 95 mil corazones rojos.

Ver Fotos Acá.

Ver Foto Acá.