El barrio suizo de Tina Turner lamenta la muerte de una buena vecina

Con 83 años de edad y tras dejar un legado en el mundo de la música R&B y Soul, la cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense Tina Turner falleció hoy tras batallar con una enfermedad, en su casa ubicada en Kusnacht, Suiza.

La reina del rock tuvo su retiro de la música en el 2013 y padecía de cáncer intestinal, diagnosticado en 2016. Anna Mae Bullock fue su nombre antes de adoptar el de Tina Turner, cuando comenzó su carrera musical a mediados de la época de 1950 junto con su primer esposo Ike Turner, líder de la banda Kings of Rythm. Ya para 1960 era conocida por su nombre artístico.

Sus mejores años en la música fueron desde la década de los 60 hasta los 90. Entre sus populares temas musicales se encuentran: What’s Love Got to Do With It, We Don’t Need Another Hero y Proud Mary.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer en las redes sociales de la cantante, con el siguiente mensaje: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

La cantante se casó nuevamente a los 73 años en el 2013, con Erwin Bach, productor musical y directivo de Emi, a quien conoció a los 46 años y tras 26 años de relación sentimental. Celebraron una ceremonia budista en la mansión que compartían en Zúrich.

A la fiesta del matrimonio asistieron Oprah Winfrey, David Bowie, Bryan Adams, Sade y Eros Ramazzotti. Tina lució un elegante vestido negro, el cual fue regalo de su amigo Giorgio Armani, también invitado a la ceremonia.

Junto a su esposo, vivía en un castillo de 5.500 metros cuadrados y tuvo hasta el momento de su muerte una fortuna de más de 200 millones de euros. La artista le llevaba 16 años de diferencia al ejecutivo, quien en el 2016 le donó un riñón.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...