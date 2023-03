Ben Affleck confiesa qué ocurrió en los Grammys; Por qué se veía incómodo

Hace un par de meses se hicieron virales las expresiones de Ben Affleck en la gala de los premios Grammy, en las que parecía cansado y desanimado.

Usuarios especulaban que la relación entre JLo y Ben Affleck no estaba yendo tan bien y se encontraban en desacuerdos.

El clip que tuvo mucha controversia en redes sociales fue el momento en que los enfocó una cámara y parecían estar discutiendo

Sin embargo, después de un tiempo Ben salió a aclarar lo ocurrido en un medio de comunicación internacional.

“Me incliné hacia Jennifer y le dije: ‘En cuanto empiecen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella me respondió: ‘Será mejor que no te vayas’”.

Explicó que su intención no era abandonarla, sino dejarla brillar sola, porque es un evento del trabajo de su esposa.

“Soy como: ‘Muy bien, ¿[de] quién es este acto?’. Yo no sigo el ritmo. Mi esposa lo hace, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa”, agregó.

Además, continuó diciendo que no le molestaban los memes que se viralizaron con su cara y mencionó que se la pasó muy bien en el evento.

“La pasé bien en los Grammy. Mi esposa iba a ir y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido’. En las entregas de galardones de cine, son discursos y como seminarios web de mezcla de sonido”, mencionó.

Concluyó señalando le parecieron curiosos los comentarios que hablaban sobre su estado de ebriedad y platicó que “aún se tiene un estigma al respecto”.

