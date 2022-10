VIDEO | «No me gusta trabajar, nací para otra cosa»: jovencita llora y ruega para que la mantengan

Foto: Cortesía

Un video subido a TikTok por la usuaria @asadodefasouwu, ya suma casi 7 millones de reproducciones en redes.

En él, apareció una joven con cabello teñido en color rosa y una sudadera gris, con el promo gratuito de HBO Plus y llorando porque, según ella, necesita ayuda urgente: “por favor, esto es un llamado a la solidaridad, yo no haría esto si no fuera realmente urgente”.

“Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar; yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, expuso.

“¿Qué?, espero que el video sea humor”, comentó Ernestina; “somos 2 amiga, si conseguis un viejito avísame, que yo te ayudo, de última, si no te gusta el turno mañana, yo lo hago sin problema”, escribió el usuario identificado como @damian.

El material subido desde luego le generará ganancias, pues para empezar a obtener dinero en TikTok, el perfil de un usuario debe tener obligatoriamente un mínimo de 10 mil seguidores.

La chica que pide que la mantengan, cuenta con casi 242 mil personas que siguen su cuenta personal y ven los videos que publica en la app.