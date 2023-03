Les salió una rata muerta en la sopa de un restaurante coreano en Nueva York

El fútbol mundial podría contar con una nueva estrella, ahora con el el silbato gracias a la modelo e influencer brasileña Debora Peixoto.

La estrella de Onlyfans sueña con ser parte de una terna arbitral en una Copa del Mundo, por lo que ya cuenta con su registro en la Federación de Fútbol de Minas Gerais, la encargada de gobernar el balompié en el estado de Minas Gerais.

“Quién sabe, tal vez algún día pueda dirigir en una Copa del Mundo, eso sería perfecto. Recibí mucho apoyo de mi familia y fans. Si no me hubieran animado, no creo que hubiera empezado esta nueva etapa de mi vida”, señaló la influencer a un medio internacional.

A través de redes sociales, la influencer que cuenta con más de 264 mil seguidores en Instagram, ha mostrado su amor por el fútbol , incluyendo por la Selección brasileña.

