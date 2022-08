Alianza se «forró de verdes» a costa de los beliceños en la «vuelta» de la Liga Concacaf

El Paris Sanit – Germain tendrá que afrontar una nueva temporada con las miradas puestas sobre ellos. El conjunto francés no tiene margen de error para esta campaña, pero internamente parecen tener serios problemas. La renovación de Kylian Mbappé pintaba para ser una muy buena noticia, pero terminó siendo un problema para el conjunto parisino.

En el duelo interno existen dos grandes protagonistas: Kylian Mbappé y Neymar Jr. El brasileño y el francés han tenido múltiples roces que han sido difundidos públicamente. En el último partido del PSG, ambas estrellas tuvieron una breve discusión sobre un problema que vuelve a salir a flote en el club: los pateadores de penales.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

