Le «compró amor» a una chica de 19 años pero recibió el peor momento de su vida

Un empleado de un popular casino situado en el estado mexicano de Yucatán, quien prefirió mantener el anonimato, reportó a través de un portal llamado “El Yuca Cabezón”, mismo que difundió la información en redes sociales, el descubrimiento de una cámara oculta que estaba en el baño de damas.

En la denuncia afirmó que él se encontraba trabajando cuando descubrió la cámara oculta y al reportarlo al gerente fue despedido.

“Yo estaba trabajando en el casino Winpot Mérida y me di cuenta que había una cámara en los baños de damas, lo cual no me pareció y se lo hice saber al gerente. Esta persona, llamada Juan Manuel V. Z., alegó que la cámara estaba en una zona común y que no había ningún problema con eso y ante mi insistencia que eso estaba mal fui despedido”, denunció el exempleado del casino.

Gracias a esta denuncia anónima, la Policía Estatal de Investigación (PEI) se acercó inmediatamente al lugar a revisar si dicha información era verídica. En el sitio encontraron la cámara de vigilancia oculta y confirmaron que la denuncia era verdadera, por lo que los agentes exigieron al gerente que las retirara y el establecimiento fue cerrado por esta infracción.