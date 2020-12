Diputada Margarita de Escobar acepta haber recibido sobresueldos, lo hacía según ella: “De buena fe”

El tema de los sobresueldos de parte de Gobiernos de ARENA y el FMLN sigue dando pesar al pueblo salvadoreño debido a este tipo de prácticas irregulares estaban relacionadas con la compra de voluntades.

En las redes sociales recientemente han compartido el momento en que la diputada tricolor, Margarita Escobar, afirma que esos sobresueldos tenían una explicación: por una negociación “de buena fe”.

Dicha diputada de la Asamblea Legislativa, durante una entrevista en el programa República SV, intenta redirigir la intervención hacia otros aspectos, pero el entrevistador vuelve a tocar el tema.

“Pero la pregunta es: ¿Usted recibió estos sobresueldos o complementos de salarios? ¿Bajo qué esquemas se recibían y cual era la costumbre que se usaba para decirle mire usted gana esto oficialmente, pero también esto de la partida de Casa Presidencial se lo vamos a entregar?”, cuestiona el entrevistador.

Ante ello, Escobar no niega el haber recibido el dinero en cuestión, en cambio se dedica a decir que todo es oficial. “Es que mire la buena fe cuando usted es contratado, por Dios, tiene que ponerse en la mesa. Si a usted, Carlos, lo contratan, usted hace una negociación de buena fe, no es por que sea oficial o no oficial…” afirma.

Además, sostuvo que la corrupción y la falta de transparencia “debe combatirse venga de donde venga”, a lo que el entrevistador vuelve a intervenir preguntando: “Entonces, ¿para usted los sobresueldos no eran ningún tipo de corrupción sino algo legal?”, a lo que Escobar no responde claramente.