VIDEO | Busero de la ruta 203 lesiona a dos personas que se conducían en motocicleta sobre el bulevar Venezuela

El ministro de Salud, Francisco Alabi, expresó que el poco incremento se ha registrado últimamente en los casos positivos de la COVID-19 a escala nacional se debe al incumplimiento del protocolo de bioseguridad.

«Darle la tranquilidad a la población que nos mantenemos en datos bastantemente considerables a favor. Ahora, no debemos de descuidarnos y lo importante es que estamos observando conglomerados, no significa que el crecimiento sea por aglomeraciones, sino que el crecimiento está en todo el territorio, esos 196 casos positivos están distribuidos en todo el territorio, no en una zona especifico, esto es muy importante porque significa hay una disminución del cumplimiento de las medidas que limitan la transmisión de persona a persona y eso son las disminución del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad», recalcó este jueves durante una entrevista televisiva.

De acuerdo con Alabi, a partir del 6 de junio se empezó a observar un leve incremento de los casos registrando 188 casos, cuando anteriormente se mantenían los casos a un nivel estándar.

«Desde febrero aproximadamente estábamos observando que se mantenía una tendencia la cual se mantenían los casos por 160 y 170 con un estándar de 125 y 170 casos. Lo que sucede el día 6 de junio observamos que esa tendencia comienza a tener un incremento partir de la cantidad de casos que observábamos el día 8 de junio con 180 casos que fue la primera que se salió del estándar que veníamos manejando, luego posterior a eso observamos un nuevo incremento con 188 casos para el día 9 de junio», añadió.

Además, recalcó que los casos positivos que se han observado en los últimos días son población joven entre los grupos etarios de 20 a 50 años.

«Una de las características de las cantidades positivas que estamos observando ahora en el territorio son poblaciones jóvenes, que siempre ha sido lo usual, es rango de 20 a 50 años», detalló.

Y agregó que dichos grupos son los que están asistiendo a actividades no esenciales y no cumplen los protocolos de bioseguridad.

«Evidentemente es uno de los grupos poblacionales más activos, por un lado, por otro lado, es un grupo población que ahorita en la disminución del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el tema de actividad no esencial, esta mayormente expuesto y tres es un grupo prioritario que hemos de tener en cuenta puede tener el contagio y no desarrollar una complicación», destacó.