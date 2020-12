Humilde lustrador de zapatos es estafado por un seudo cliente que le pagó con un billete falso de

A través de las redes sociales se hizo viral el caso de Don Alfredo, un señor de 68 años originario de la ciudad de León que desde hace 16 años se gana la vida lustrando zapatos;

Sin embargo el pasado 24 de diciembre, mientras entusiasmado realizaba su trabajo para recolectar dinero para la Nochebuena, una persona lo estafó con un billete falso de 500 pesos.

Afortunadamente, a través de redes sociales la noticia llegó hasta Canadá y a cinco días, una persona de buen corazón le reembolsó el billete con el mismo valor, destacan medios locales tras difundir el caso de don Alfredo.

“Vino esta persona a bolearse y él me comentó que si me habían dado un billete falso, le digo yo si, y me dice que una persona de Canadá, pidió que me reembolsaran el billete, me dice, este si es original, le dije que le comentara a esta persona que Dios lo socorra, que le dé más a manos llenas, pero esta persona era de Canadá”, dijo Alfredo Villegas Gómez.

“Se presentó un señor con un carro blanco, se bajó una niña, me dice señor le habla mi papá, yo me arrimé a ver lo que necesita, seguramente traía zapato para arreglar y me dice señor le voy a regalar 200 pesos, me da el billete, pero el billete de 500 era falso, yo traía 270 en mi bolsa y saqué 30 pesos y se los completé, todavía me dice que Dios lo socorra”, añadió.

“Llegue a la casa con mi esposa, me dicen qué traes, le dije, pues no traigo nada, me amolaron con un billete, dice ni modo hay gente que así obra de mala fe, dijo tristemente a su familia.