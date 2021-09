Presidente Bukele anuncia que en 30 días presentará en la Asamblea Legislativa la Ley Integral de Pensiones

El presidente de la República, Nayib Bukele, celebró la noche de este miércoles 15 de septiembre el Bicentenario de la Independencia, en una ceremonia realizada en Casa Presidencial.

Al evento, asistieron el presidente Bukele junto a su esposa, Gabriela de Bukele, y su hija Layla. Además, estuvo presente todo su gabinete, junto al diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y miembros de la comunidad internacional.

Con el lema “Estamos cumpliendo el sueño de que El Salvadore sea realmente libre y soberado”, el Gobierno invitó a los salvadoreños a formar parte del evento a través de la cadena nacional de esta noche.

#CRONIO #CadenaNacional || El Presidente @nayibbukele dirigirá un importante mensaje a los salvadoreños, al celebrarse 200 años de independencia patria.

#BicentenarioElSalvador | Este 15 de septiembre se conmemoran 200 años de Independencia. El Presidente de la República, @nayibbukele, encabezó el evento. pic.twitter.com/FjZ80PvjeX — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 16, 2021

El presidente Bukele, junto a su esposa, encabezaron el evento, que se inició entonando las notas del Himno Nacional, prosiguió con un minuto de silencio por las personas fallecidas durante la pandemia, y luego se recitó la Oración a la Bandera.

Guardamos un minuto de silencio por nuestros héroes caídos, por los que lucharon hasta el final por la independencia que hoy, por fin, hemos empezado a alcanzar. pic.twitter.com/IGE5VLVbvt — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2021

Oración a la Bandera Salvadoreña 🇸🇻 por parte de Daniela Navarrete y en lengua de señas, Daniela Hidalgo. pic.twitter.com/FD5yE02dyz — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2021

La Oración a la Bandera también fue recitaba en náhuat:

Escuchamos ahora la oración a la Bandera Salvadoreña recitada náhuat por Ariana Padilla. pic.twitter.com/bZLqJyESnP — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2021

Durante su discurso de esta noche, el presidente Bukele rechazó los actos vandálicos provocados esta mañana por grupos opositores y cuestionó a sectores de la comunidad internacional que han decidido apoyar, proteger y financiar a esos sectores a pesar de sus acciones en contra de la población.

“Lamentablemente, son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa, que no le importa dañar niños y ancianos”, dijo el mandatario.

Bukele afirmó que llega financiamiento internacional a la oposición para que incluso quemen banderas salvadoreñas. “Claro que a ustedes no les duele -no a todos, estoy hablando de una minoría, por supuesto- porque no es su bandera y sí es la nuestra y sí la amamos y a nuestra patria y, como lo estamos diciendo ahora, es independiente, y esa independencia es real”.

El jefe de Estado afirmó que en las protestas de esta mañana, los manifestantes golpearon a dos ancianos, vandalizaron no solo monumentos sino propiedad pública que tanto le cuesta construirla al país, además de dañar propiedad privada y una práctica que ocurre en todas sus manifestaciones, según dijo.

En el mismo sentido, rechazó que los causantes de los daños sean infiltrados del gobierno como afirma la oposición, porque en todas sus manifestaciones vandalizan, golpean al que está cerca y no piensa igual que ellos y siempre acusan al gobierno de represión cuando nunca se les ha reprimido.

El presidente afirmó que los manifestantes fueron este día “listos a la batalla hasta con armas y no encontraron resistencia“, ya que no se les reprimió a pesar que “fueron a luchar contra una dictadura que no existe” y que desde su llegada al gobierno, hace 2 años y tres meses, nunca ha lanzado una bomba lacrimógena para reprimir a nadie.

“Aquí no hay una dictadura, aquí hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas, y no una sino dos veces. En el 2019, cuando la gente decidió destruir el bipartidismo para siempre, y luego, para los que tenían dudas, en el 2021 donde a pesar de ser una elección que normalmente tiene menos participación que una elección presidencial, volvimos a ganar con medio millón de votos más que en 2019 y con un Tribunal Supremo Electoral controlado por la oposición, cosas que no se puede decir de muchos otros países que nos condenan a nosotros”, detalló.

Además, el presidente recalcó que los cambios que se están implementando en el país, son un clamor de la población y “si el pueblo exige esos cambios, sería una traición no hacerlos”.

En tal sentido, defendió las reformas al sistema judicial que buscan acabar con la corrupción enquistada por años en ese órgano de Estado. “Nos condenan por querer depurar nuestro Sistema Judicial y yo les pregunto: ¿A caso el sistema judicial le ha hecho justicia al pueblo salvadoreño?, la respuesta es obvia y es, no”.

“Porqué defienden entonces a jueces corruptos, a terroristas, a gente que vandalizan y dañan nuestra propiedad, porqué no defienden a las niñas que vienen a declamar aquí la oración a bandera”, señaló el mandatario quien recalcó que “El Salvador no va recibir las órdenes de ningún poder extranjero” y no va “aceptar injerencia de ningún tipo”.

"Hemos visto cómo muchos gobiernos que nos acusan a nosotros, reprimen a su población, les lanzan gases lacrimógenos, golpean, arrestan y en un país donde en 2 años y 3 meses de Gobierno no hemos utilizado una tan sola lata de gas lacrimógeno", Presidente @nayibbukele. — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2021

Además, el presidente Bukele anunció que en 30 días presentarán ante la Asamblea Legislativa una nueva ley de pensiones para garantizar una pensión digna a los salvadoreños que estén en retiro laboral.

“Con esta ley queremos garantizar que todos los salvadoreños tengan una pensión digna y no como ahora donde muchas personas están con una pensión de hambre que fueron entregadas por gobiernos anteriores, y auspiciadas por algunas empresas internacionales. Con esta ley vamos a garantizar que los salvadoreños al menos en el rubro de las pensiones tengan lo que se merecen y no estas pensiones de hambre, a lo que fueron sometidos por muchos años”, aseveró el jefe de Estado, sin revelar más detalles al respecto.

Señaló también que se construirá un hospital para la zona norte, el cual estará ubicado en el municipio de Nejapa y anunció la reconstrucción del Hospital Rosales. También, enfatizó que, una vez se supere la pandemia, el Hospital El Salvador se convertirá en un hospital de especialidades.

#BicentenarioElSalvador | Con la reforma de pensiones que presentaremos "garantizaremos que al fin los salvadoreños tengan, al menos en el rubro de pensiones, lo que se merecen. Ya no tendrán esas pensiones de hambre a las que fueron sometidos", dijo el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/8ydy029tGm — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 16, 2021

Finalmente, el presidente Bukele deseó a El Salvador, y Centroamérica, un feliz Bicentenario de la Independencia.