No habrá aumento a la tarifa del transporte colectivo y transportistas que no trabajen a partir del 24 de agosto no recibirán subsidio

“Si alguna unidad no circula no se les va a pagar la compensación económica”. expresó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y sostuvo que incluso se podría llegar a suspender la concesión de la unidad.

Y es que con la reapertura económica, y entre ellos el sector transporte, algunos transportistas han expresado que no brindarán el servicio debido a que buscan que se les apruebe un aumento a la tarifa del pasaje; no obstante, las autoridades de Gobierno han sido enfáticas en afirmar que no lo permitirán.

Razón por la que Rodríguez detalló en una entrevista televisiva que los transportistas que no circulen a partir de este 24 de agosto, no recibirán el subsidio.

Los usuarios de autobuses seguirán pagando $0.20 en el transporte urbano; y $0.25 para microbuses.

“No habrá aumento a la tarifa del transporte colectivo.



Nosotros se lo hemos dicho a los empresarios del sector”, subraya el Ministro @RomeoHerrera1. pic.twitter.com/3z6ONtPzc8 — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) August 11, 2020

Además, para que los transportistas obtengan la compensación, deben instalar GPS a cada una de las unidades, someter los buses a revisiones constantes y aplicar el protocolo de bioseguridad para evitar contagios dentro de las unidades.

“Como nos dejaron sin recursos legales, el único soporte para la actual suspensión del transporte colectivo ha sido la capacidad de diálogo y consenso de este Gobierno, a través de @VMTElSalvador”, Ministro @RomeoHerrera1. pic.twitter.com/bQbHdtZZNE — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) August 11, 2020

Te podría interesar: