Mónica Ayala: “Es totalmente falso, no tengo relación directa ni indirectamente con la industria farmacéutica”

La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, salió al paso de una publicación que hizo este día el matutino La Prensa Gráfica, en la que señala a la nueva funcionaria con un presunto tráfico de interés con su padre que es propietario de una empresa que se dedica a la distribución de productos farmacéuticos.

“Qué casualidad… no hubiera sido mejor decir la directora más joven que llega a la institución, o la primera directora con estudios en seguridad social que forma parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o las metas para cambiar a corto plazo en el ISSS”, criticó la funcionaria afirmando que hay una mala intensión en esa publicación.

Ayala, señala por lo escrito en el periódico: “Es totalmente falso. No tengo ninguna relación directa e indirecta con la industria farmacéutica. Quiero que me dejen trabajar, están perdiendo el tiempo con este tipo de cosas que no valen la pena”.

Mónica Ayala no quiere estar refiriéndose a un tema que para ella “no es verdad”, ni se apega a las necesidades que en este momento atraviesa la institución.

“La droguería es una distribuidora de medicamentos, no es un laboratorio farmacéutico, no es una industria farmacéutica, es un canal de venta al por mayor o al por menor y yo no tengo relación ni directa, ni indirecta, porque yo no formo parte de ella y mucho menos me beneficio”, dijo para zanjar el tema.

Mónica Ayala, hizo un llamado a dejar de difamar ante publicaciones mal intencionadas de La Prensa Gráfica, que “lo único que buscan es manchar el nombre de una persona que sí quiere trabajar por la población”, puntualizó.