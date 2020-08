Conan Castro: “El Código de Salud salvaguarda el derecho a la salud y la vida de la población”

El secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, recordó esta mañana que mientras la Sala de lo Constitucional no anule el Código de Salud esta normativa jurídica sigue vigente y le permite al Gobierno del Presidente Nayib Bukele enfrentar la pandemia de Covid-19, aunque la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cercene las facultades del Ministerio de Salud y otras instancias sanitarias.

“El Código de Salud y toda ley o normativa que no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico se presume de su constitucionalidad, por lo tanto es vigente y debe de acatarse: es algo ad-hoc que se creó en su momento para enfrentar este tipo de situaciones, como una pandemia”, explicó Castro.

El funcionario recordó que el 58 del Código de Salud demuestra que el Ministerio de Salud “es el garante” y responsable de defender la vida de los salvadoreños en situaciones como una emergencia de salud por Covid-19 que vive el país, desde hace más de cinco meses.

“Si el Código de Salud violenta la Constitución entonces declárenlo inconstitucional, mientras no sea declarado inconstitucional es aplicable, es derecho positivo”, recordó Castro.

Hay que recordar que el Presidente Bukele confirmó el domingo en cadena nacional de radio y televisión, que cumplirá con los fallos de la Sala, aunque estos no sean compartidos por el órgano Ejecutivo porque han debilitado la lucha contra el coronavirus, lo que demuestra que tanto la Asamblea Legislativa, al no legislar, como la CSJ, al anular vía sentencia las disposiciones del Gobierno, no abordan la pandemia como algo de Estado.