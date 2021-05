Localizan cuerpo de joven fallecido por arma blanca en carretera a playa El Espino, Usulután

La diputada por Nuevas Ideas y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, hizo un llamado este día a los empleados de la Asamblea Legislativa que sí realizan su labor en el congreso a mantener la tranquilidad, ya que la estabilidad de sus puestos de trabajo no está en entredicho; sin embargo, detalló que son 1,100 plazas fantasma contratadas, “que reciben un salario, pero que no llegan a trabajar. Es gente que en seis años no apareció, pero se le paga”, las cuales se están investigando.

“Son 2,200 empleados en la Asamblea Legislativa en total; es un ente cargado con un presupuesto arriba de los $53 millones”, agregó.

Callejas también habló sobre las “plazas cobra”, que son “personas a las que se les cobraba una cantidad mensual del sueldo que ganaban como comisión por haberles dado el trabajo”. Añadió que sobre esto se está haciendo una auditoría forense.

“Se debe tener claro que la persona (trabajador de la Asamblea) está sujeta al tipo de función que ejecuta y el contrato”, subraya la diputada Callejas y denunció que la bancada del FMLN, pese a contar solo con cuatro diputados, quiere mantener a todos sus empleados de fracción, lo que es insostenible.