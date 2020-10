Juez Toni Durán, que amenazó al Presidente Bukele en redes sociales, exonera de forma definitiva a INTRATEX por evadir $5.3 millones

La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, mediante el Magistrado Juan Antonio Durán Ramírez conocido como “Toni Durán”, sobreseyó de forma definitiva a Manuel Ernesto Daura Mijango quien es el representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Daura Mijango fue acusado por la supuesta evasión de impuestos por la suma de $5.3 millones.

Toni Durán se hizo más conocido cuando en el mes de junio del presente año, publicó en el muro de su FACEBOOK, su postura con relación a las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República Nayib Bukele, después que este último criticara el fondo de la Sentencia de Inconstitucionalidad pronunciada por la Sala de lo Constitucional, y manifestara que no acataría tal decisión por primar la reapertura económica por sobre la salud de todos los salvadoreños, la respuesta de Durán fue: “Esos tuits del Presidente tergiversando las decisiones de la SalaCn, dan pena. Y no se preocupen, solo hay que tener paciencia, la Justicia tarda pero no olvida” Algunos analistas consideraron que la posición del mencionado Juez, que tiene parentesco con un Ex funcionario público del partido FMLN, no debía pasarse de largo y que podía ser una amenaza velada contra el mandatario. Sobre todo porque coincidió en el momento que se rumoraba que un grupo de diputados estaba buscando la manera para destituir al Presidente.

Más recientemente, Durán fue mencionado en un progama de entrevista, por el Dr. Favio Castillo, como miembro que integraría la Comisión que acompañaría al Vicepresidente de la República en el análisis para una Reforma de la Constitución, unos días después siempre en sus redes sociales Durán manifestó que declinaba de participar haciendo ver que se trataba de un tema de solidaridad al Órgano Judicial. Aunque una fuente cercana a la Comisión, confirmó a este medio que al hacerse públicos los mensajes desafortunados de Durán contra el Presidente, se le perdió toda confianza, porque sus pensamientos muestran una inclinación y apoyo total a “los mismos de siempre” que pretenden evitar que existan cambios judiciales profundos para seguir gozando de privilegios e impunidad.

Una Exoneración totalmente cuestionable

De acuerdo a un abogado litigante, que pidió reserva de identidad por temor a las represalias, ya que por su trabajo profesional debe verse a diario relacionado con las autoridades judiciales: “La decisión judicial pronunciada por Toni Durán no deja lugar a dudas, de las prácticas de impunidad que siguen prevaleciendo en el Sistema de Justicia. De hecho, destacó que el mencionado Juez, se encuentra cumpliendo el cargo como “suplente” en la Cámara 3ª de lo Penal, pero su proceder ha sido totalmente nefasto. Da pena ver como un profesional como el Juez Toni, cambia el manual de los derechos humanos y de la legalidad a favor del Estado, por otro “a la medida del caso”; siendo lo peor que pregona por todas partes su transparencia. Algo que es claro, que quien es en verdad transparente, no necesita recordarlo, porque los demás lo manifiestan por Él” Cerró diciendo.

Según Toni Durán, la Sociedad INTRATEX “manejó información inexacta” en la declaración de renta del año 2017, al señaizar en el formulario la casilla de “rentas no gravadas” alertando a la Hacienda Pública que tendría que pagar al fisco $5,336,293.33 lo que no se había hecho efectivo. Esto el citado Magistrado de la Cámara, lo considera que es una “Evasión no intencional del impuesto” por lo que considera que no ha existido el delito atribuido al representante legal de INTRATEX. Porque para Durán la declaración de renta contiene información “inexacta” y no “falsa”

Precisamente según el abogado consultado, la etapa de instrucción serviría para “recabar documentación y se efectuaran los correspondientes peritajes financieros para confirmar si se trató de una evasión intencional o no. Y si se trató de un “error material” o de datos falsos insertos con el fin de evadir impuestos”

Recientemente en un sonado caso, esta misma Cámara obligó que se continuara con un proceso penal en fase de instrucción, cuyos hechos demostraban a todas luces que se trataba de un asunto mercantil, alegando que no era posible pronunciarse sobre el fondo del delito, porque existía la posibilidad que durante la etapa de instrucción surgieran otros elementos probatorios necesarios para sentar la base de un Sobreseimiento Definitivo; sin embargo en este caso de manera exprés, exoneran al representante legal de INTRATEX y dejan a la Administración Tributaria, con la única posibilidad de buscar por la vía administrativa el cobro del monto evadido por más de cinco millones de Dólares.

El profesional del derecho, además recordó que la Fiscalía tiene 10 días para interponer Recurso de Casación, caso contrario el caso quedará en firme y ya no podrá ser nuevamente juzgado. Además de recomendar al Ministerio de Hacienda evaluar la posibilidad de interponer una denucia por Prevaricato y Actos Arbitrarios contra el Magistrado Toni Durán, por una resolución que afecta los intereses del Estado y que ha sido dictada contrario a derecho.