Extorsionista es capturado en flagrancia gracias a operación encubierta

El Gobierno del presidente Nayib Bukele finaliza este año con una fuerte apuesta e inversión en el sector turístico, con la finalidad de generar desarrollo en las regiones que fueron marginadas y olvidadas por los gobiernos de ARENA y del FMLN.



Como parte de esas acciones, el gobernante anunció la noche del jueves pasado que ya comenzó la construcción de una carretera que podrá ser utilizada por los turistas para viajar hacia las playas de Intipucá, en La Unión.



«No solo estamos invirtiendo en nuestras playas del este que forman parte de Surf City 2, sino también en otros pequeños paraísos como este. Con esta nueva vía de 11 kilómetros también abriremos camino a las playas de Intipucá, en el departamento de La Unión», anunció en Twitter.



Además de esa vía, el presidente inauguró —en agosto de este año— el inicio de las obras de construcción de la calle que conduce hacia la playa Punta Mango, en Jucuarán, Usulután. Este proyecto contempla la construcción de casi 27 kilómetros de carretera que conectará los departamentos de San Miguel y Usulután con la zona costera.



La inversión rondará los $96 millones e incluirá la construcción de una ciclovía, seis puentes, una unidad de salud, varios miradores, la instalación de cableado subterráneo, la reconstrucción de dos centros escolares y se generarán 600 empleos directos y 1,200 indirectos, beneficiando a más de 11 caseríos de esas zonas.



«Este es un territorio abandonado por todos los gobiernos pasados. Tenemos acá una de las playas más impresionantes del país. Me decían los surfistas que es de las mejores playas para surfear del mundo. No hay ni siquiera una calle para acceder a ella. Esta calle es de tierra. No solo no se desarrolla la playa Punta Mango, sino también las playas de la zona», expresó el mandatario en agosto reciente, durante la inauguración de las obras.



Ese proyecto se suma al circuito 1 de Surf City, que es desarrollado por el Gobierno en el departamento de La Libertad, cuya segunda fase incluyó la reciente construcción e inauguración del parque de diversiones Sunset Park.



A la apuesta en turismo como motor dinamizador de la economía se ha sumado la Asamblea Legislativa (que tiene la mayoría calificada de diputados de Nuevas Ideas), con la aprobación y ratificación, en septiembre pasado, de un préstamo de $106 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Con estos fondos será ejecutado el Programa de Apoyo a la Recuperación y Expansión del Sector Turístico en El Salvador, que incluirá la construcción de malecones ecológicos, la restauración y conservación inclusiva de ecosistemas críticos y la recuperación y sostenibilidad de manglares en la zona oriental del país.

