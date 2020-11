Estas son las cifras que ha dejado Eta en El Salvador

Un video se ha viralizado en las últimas horas, este fue grabado por un joven enfermero quien usó este medio para despedirse de sus conocidos, poco antes de perder la vida por complicaciones de Covid-19.

Se trata del enfermero mexicano Sergio Humberto Padilla Hernández, originario del estado de Chihuahua. Este se encontraba en la cama de un hospital de dicha ciudad conectado a un tanque de oxígeno, pero con un cuadro que se fue complicando gravemente.

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante”, dijo, con problemas para respirar.

“Los volveré a ver, amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”, agregó.

Poco después de la grabación, Sergio fue sometido a un tratamiento de intubación pero no logró sobrevivir. El video se volvió viral en Internet y generó gran cantidad de reacciones entre los usuarios.