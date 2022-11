Dos personas de la tercera edad fueron atacadas por abejas en San Pedro Masahuat

Las autoridades se mantienen en vigilancia permanente de la actividad del volcán Chaparrastique con el fin de salvaguardar a los pobladores de las zonas vulnerables. Desde el pasado domingo instaló un puesto de mando unificado, en el municipio de Quelepa, y estableció las posibles rutas de evacuación, ante una emergencia.

Luego de que vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) alertaran del incremento de la actividad, los equipos de primera respuesta, integrados por tácticos operativos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, fueron desplegados cerca del volcán para auxiliar de inmediato a la población, en caso de que sea necesario evacuar.

Por instrucción del Mandatario, los equipos se mantienen en la zona, liderados por el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya; el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano; y el gobernador de San Miguel, Sinaí Hernández; estos son apoyados por personal de Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

Se han establecido rutas de evacuación. La primera, desde el caserío Las Placitas, cantón Conacastal, Chinameca, continuando hacia el Norte hasta el cantón San Andrés, Quelepa; la otra, desde el cantón La Morita, San Jorge, siguiendo hacia el Sur hasta Usulután.

Desde los puntos de concentración en Las Placitas y La Morita se espera mover unos 8,000 pobladores de Chinameca, San Jorge y San Rafael Oriente, en alerta verde, hacia 26 albergues, habilitados en la zona oriental.

“Por más violento que sea (en caso de presentarse una explosion), siempre hay un period de tiempo para poder tomar acciones”, afirmó Amaya.

En tanto, el equipo de monitoreo vulcanológico del MARN continúa recolectando muestras en campo y midiendo los gases, dióxido de azufre, haciendo recorridos por la zona en alerta. Desde el 15 de noviembre de 2022, cuando incrementó la actividad del Chaparrastique, con la expulsión de gases, ceniza, vapor de agua y fragmentos de roca, registrando 196 explosiones, con un promedio de 13 diarias.

“Hay una escala de explosividad volcánica y el volcán de San Miguel está en la intensidad 1, la más leve. Los parámetros no se han superado. Las explosiones han disminuido considerablemente en las últimas 24 horas, hemos tenido dos y en las últimas horas no se han registrado explosiones. Por el momento no se tienen indicios de una erupción mayor”, dijo el titular del MARN, Fernando López.