Bulevar Los Próceres, escenario de dos accidentes de tránsito esta mañana de jueves

Cinco automovilistas se vieron involucrados en dos diferentes accidentes de tránsito, esta mañana de jueves, sobre el bulevar de Los Próceres, dejando únicamente daños materiales.

En uno de los percances viales se vieron involucrados tres automovilistas y en el otro dos, ocurriendo ambos en el sentido que conduce hacia Santa Tecla.

Según el informe, en el primer siniestro vial un vehículo impactó contra un camión tras no guardar la distancia adecuada; mientras que en el segundo hecho, donde la causa fue la misma, se vieron involucrados un camión, un vehículo particular y un pick up.

Durante varios minutos en el lugar imperó un fuerte tráfico, sin embargo elementos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron con prontitud la inspección y los cinco automotores fueron movidos para restablecer la normalidad en el flujo vehicular.

El paso vehicular ya fue habilitado sobre el bulevar de Los Próceres, después de la inspección realizada por #PNC tránsito. #TráficoSV @ddovia pic.twitter.com/CERxwNbGOH — Gerardo Borja (@GerardoborjaRSM) September 17, 2020

Según la división de tránsito de @PNCSV la causa no guardar la distancia. @NoticieroHechos pic.twitter.com/tNH4RnmTyq — Gerardo Borja (@GerardoborjaRSM) September 17, 2020

Videos: Gerardo Borja

Nota elaborada con reportes de Gerardo Borja